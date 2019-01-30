Son Dakika Haberleri: AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Demirci Pazarı Gezdi, Yeni Pazar Yeri Müjdesi Verdi

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Demirci Pazarı Gezdi, Yeni Pazar Yeri Müjdesi Verdi

2 saat önce

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkanı Adayı Harun Demirci, ilçe pazarını gezerek Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti, yeni pazar yeri müjdesi verdi.

AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Demirci Pazarı Gezdi, Yeni Pazar Yeri Müjdesi Verdi, System.String[]
AK Parti Beşikdüzü Belediye Başkanı Adayı Harun Demirci, ilçe pazarını gezerek Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti, yeni pazar yeri müjdesi verdi.

Demirci, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gören ve partililerle birlikte pazar esnafını ziyaret ederek, hem sorunlarını dinledi, hem de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi. Belediye Başkanı adayı Demirci, esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Beşikdüzü İlçemizde 2014 yerel seçimlerinde, Beşikdüzü Belediyemizi iktidarla buluşturduğumuz günden bu zamana kadar Trabzon'un bütün ilçelerinin aldığı kamu yatırımlarının toplamından daha fazlasını, Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bıçakçıoğlu ile birlikte ilçemize kazandırdık. 15 bin metre kare inşaat alanı bulunan kapalı otopark ve kapalı pazaryeri inşaatı yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en modern pazaryeri ve otoparkını ilçemize kazandıracağız" dedi.

Tamamlanan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Demirci, "Cezaevi, Teleferik, Anaokulu, Engelli Okulu, İmam Hatip Lisesi Yurt Binası, Sar Arama ve Kurtarma İstasyonu, Emniyet Müdürlüğü binası, 4 adet tersip bendi, Beşikdüzü TOKİ Konutları, Ali Şükre Bey Kültür Merkezi, Kanalizasyon Terfi Merkezi hizmete girdi. Su ve Kanalizasyon altyapısı yenilendi. İlçe Stadı yeniden yapıldı. İlçemizde MOBESE sistemi kuruldu. Aziz Gözaçan Spor Salonu yenilerek aktif hale getirildi. Yapımı devam eden yatırımlarımız ise; Doğalgaz, 500 kişilik öğrenci yurdu, sahil dolgu ve rekreasyon alanı yapımı, OSB ikinci altyapısı devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından 51 işyeri ve 142 konut inşaatı hızla devam etmektedir. İlçemize Cumhuriyet tarihinin en güzel hizmetler kazandırdık. Vatandaşlarımız neler yaptığımızı çok iyi biliyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 31 Mart'ta vatandaşlarımız en güzel kararı verecektir. Ben halkıma güveniyorum. Ben ilçemi çok seviyorum, hizmete geliyorum" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Trabzon, Harun Demirci, Beşikdüzü, Politika
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