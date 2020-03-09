AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Şen, yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Şen, yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Şen, yeniden seçildi

6 saat önce

AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Abdurrahman Şen yeniden getirildi.

AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Şen, yeniden seçildi, System.String[]

AK Parti Beşiri İlçe Başkanlığına Abdurrahman Şen yeniden getirildi.

Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu konferans salonunda tek liste halinde gidilen AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresinde geçerli oyların tamamını alan Abdurrahman Şen yeniden ilçe başkanı oldu.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, kongrenin hayırlar getirmesini temenni ederek yeni yönetime ve yeni ilçe başkanı Abdurrahman Şen'e başarı diledi.


Kongreye, Batman İl Koordinatörü Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.


Kongre, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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