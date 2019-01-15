AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Aday Adayları ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, aday adayları ile bir araya geldiİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor.
AK Parti Beykoz
Belediye Başkan Adayı Murat Aydın
, aday adayları ile bir araya geldi
İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. Başkan Aydın bu kez, AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan Aday Adayları ile yemekte bir araya geldi, aday adaylarının görüş ve önerilerini dinledi.
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu
Belediye Başkanı Murat Aydın seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesindeki temaslarını sürdüren başkan Murat Aydın, Beykoz ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Aday Adaylarıyla, yemekte bir araya geldi. Programa AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AK Parti Beykoz Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Engin Yıldız da katıldı. Yemeğin ardından gerçekleştirilen toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı, aday adayları Başkan Murat Aydın'a görüş ve önerilerini iletti. Tüm aday adaylarını tek tek dinleyen Aydın, kendisine sunulan görüş ve önerileri dikkatli bir şekilde not aldı.
Toplantı, Başkan Murat Aydın ve AK Parti Beykoz Aday adaylarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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