Son Dakika Haberleri: AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beykoz'un İki Unutulmaz İsminin Kabrini Ziyaret...

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beykoz'un İki Unutulmaz İsminin Kabrini Ziyaret...

37 dakika önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beykoz'un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti Murat Aydın Beykoz Mecidiye Kasrını ziyaret etti, incelemelerde bulunduİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti, dua okudu.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beykoz'un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti
Murat Aydın Beykoz Mecidiye Kasrını ziyaret etti, incelemelerde bulundu

İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti, dua okudu. Aydın, daha sonra Beykoz Kasrına giderek, incelemelerde bulundu.
AK Parti'nin Beykoz'dan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Murat Aydın, Beykoz'daki ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın bu kez, Beykoz'un unutulmaz isimlerinden Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle'nin kabirlerine gitti, burada onlar için dua etti. Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle'nin Beykoz halkı için çok kıymetli isimler olduğunu söyleyen Aydın daha sonra, Beykoz'un önemli tarihi değerlerinden biri olan Mecidiye Kasrına uğradı. Başkan Aydın, kasır içerisinde bulunan sosyal tesise girdi ve burada kahvaltı yapan kadınlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Mecidiye Kasrındaki incelemelerinin ardından oradan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

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