AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Işık: Projelerimiz Beylikdüzü'nün 50 Yıllık Yükünü Alacak

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü'ne ilişkin projelerini anlattı.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Beylikdüzü'ne ilişkin projelerini anlattı. Son 5 yılda gerçekleşen aşırı yapılaşmadan dolayı Beylikdüzü'ndeki yaşam kalitesinin çok düştüğünü belirten Işık, her konuda Beylikdüzü'nü tekrar hizmetle buluşturacaklarını ifade etti.



31 Mart Seçimleri'nde AK Parti'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, ilçenin geldiği noktayı ve projelerini anlattı. İstanbul'un en genç belediye başkan adayı da olan Işık, Beylikdüzü'nde son beş senede nüfusun yaklaşık yüzde yüz artarak yaklaşık 400 bine ulaştığını, son 5 senedeki ciddi yapılaşmadan dolayı da önümüzdeki 5 sene içerisinde nüfusun 800 bine ulaşacağını belirtti.



Işık, Beylikdüzü'nde hayatın sıkışmaya ve zorlaşmaya başladığını vurgulayarak özellikle ulaşım anlamında, eğitim, spor, kültür ve sanat anlamında mevcut yapıların artık yeterli olmadığını ve bu nedenle de Beylikdüzü'nde yaşam kalitesinin düşmeye başladığını dile getirdi.



"ULAŞIM PROJELERİMİZ GELECEKTEKİ 40-50 YILLIK YÜKÜ ALACAK"



Ulaşım alanında hem ilçe içi ulaşımda hem de Beylikdüzü'ne giriş anlamında çok farklı projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Adayı Işık ulaşım projelerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Beylikdüzü'ne E-5'ten yeni girişler açıyoruz. Kendi iç trafiğimizdeki Bizimkent Kavşağı, Yaşam Vadisi Kavşağı ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda trafiğin tıkandığı tüm noktaları yerin altına alarak burada ciddi bir rahatlama sağlayacağız. Bunun yanında Beylikdüzü'ne metrobüs çok güzel bir yatırımdı. Ama artık yetmiyor. Metrobüse alternatif olarak biz metroyu da bu dönemde Beylikdüzü'ne kazandırıyoruz. Beylikdüzü denize sıfır yarımada olan bir ilçe. Ama maalesef yapılaşma üst tarafta sıklaştığı için denize doğru olan bölgelerde yol ve ulaşım sıkıntısından dolayı maalesef yerleşimde sorunlar var. Bundan dolayı biz artık Beylikdüzü'nde vatandaşımızı denizle buluşturmak istiyoruz ve hazırladığımız yeşil tramvay projesiyle metrodan, metrobüsten inen vatandaşımızı 10 dakikalık bir tramvay seyahatiyle Gürpınar Mahallemize, denize indireceğiz ve denize indirdiğimiz gibi deniz otobüsünü de Beylikdüzü'ne getiriyoruz artık. Beşiktaş, Adalar ve Kadıköy Beylikdüzü'ne çok yakın olacak. İkinci etapta da Bursa'ya, Yalova'ya kadar deniz otobüsünü uzatacağız. Bu üç ulaşım ağı, metro, tramvay ve deniz otobüsü Beylikdüzü'nün 40-50 yıllık gelecekteki yükünü de alacak. Beylikdüzü'nde şu son beş senedir ulaşım namına, eğitim namına hiçbir çözüm üretilmemiş. Sabah çocuğu okula bırakırken, işe giderken akşam dönüşte, maalesef üç dakikalık yolu 45 dakikada gidemez hale geldik. Ama bu projelerimiz ciddi derecede önümüzdeki süreçte Beylikdüzü'nde hayatı tekrar kolaylaştıracak."



"EN BÜYÜK HAYALİM BİLİM-TEKNOLOJİ VADİSİ"



Beylikdüzü'nde eğitim konusundaki sıkıntılara ve bu yöndeki projelerine de değinen Mustafa Necati Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Nüfusla birlikte sınıf mevcutlarımızda da ciddi bir artış oluştu. Öncelikle yeni okulların yatırımını biz 31 Mart itibariyle başlatıyoruz. Bunun yanında benim tabi en genç belediye başkan adayı olmam hasebiyle de en büyük arzum ve hayalim Beylikdüzü'nde bir Bilim-Teknoloji Vadisini hayata geçirmek. Bilim Teknoloji Vadisi, Beylikdüzü'ndeki gençlerimize, bugün kendilerinin oynadığı oyunlar, uygulamalar ve robotik tasarımlar konusunda 'Ben de yaparım' vizyonu vererek muhteşem bir ufuk açacak. İçindeki teknoparklı üniversitesiyle birlikte de yapay zekadan robotik kodlamaya, yazılım laboratuvarlarından bilim atölyelerine kadar çok ciddi bir katkı sağlayacak ve Beylikdüzü artık önümüzdeki 20-30 senede dünyaya yeni bilim adamları ve yeni teknolojiler ihraç eden bir kent haline gelecek."



"HER MAHALLEYE KÜLTÜR VE SPOR TESİSLERİ İNŞA EDECEĞİZ"



Beylikdüzü'nde bir tane kültür merkezi bir tane de spor kompleksi olduğunu dile getiren ve bunların da yine AK Parti belediyeciliği döneminde Beylikdüzü'ne kazandırıldığını ifade eden Başkan Adayı Işık, her mahalleye kültür ve spor merkezleri kazandırmak için projelerin hazır olduğunu vurguladı.



Beylikdüzü'nde kültür çeşitliliğini de artıracaklarını dile getiren Işık, şöyle konuştu;



"Bugün Beylikdüzü'nde bir tiyatro biletinin fiyatı 80 lira. Bir öğrencinin, üç-dört kişilik bir ailenin bu imkanlardan yararlanması maalesef çok zor durumda. Bizler şehir tiyatrolarını da yeni dönemde Beylikdüzü'ne kazandıracağız. Müzikalinden operasına kadar çok ciddi bir kültür çeşitliliğini sağlayarak bunları da en uygun bütçelerle biz vatandaşımıza orada sunacağız ve açacağımız performans sanat merkeziyle, sanat akademisi ile sanata dair geleceğe dair gençlerimizi buluşturacağız. Spor akademisi ile de gençlerimiz hangi alanda kariyer yapmak istiyorsa onların yetişmesi için bu imkanları artıracağız.



Sporda da bugün Beylikdüzü'nde modern bir kent algısı olmasına rağmen maalesef bir tane bile doğal çim futbol sahamız yok. Maalesef tenis kortumuz yok. Mahallelerde spor merkezlerimiz yok. Hazırladığımız projeler çerçevesinde öncelikle çim futbol sahalarımızı artıracağız. Amatör futbol kulüplerimizin imkanlarını artırarak artık gençlerimizin futbola veya tenis kortlarımızı artırarak tenise çok daha ilgi duymasını sağlayacağız. Beylikdüzü sahiline yepyeni bir dalış merkezi kuracağız. Sahilde yelken ve kürek okulu açıp, spor çeşitliliği oluşturacağız."



"ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ"



Engelli vatandaşlar için Beylikdüzü'nde hayatın çok zor olduğunu belirten Işık, "ATM'den para çekmeye çalışan bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Engelli kardeşimizin tekerlekli sandalyeden inip para çekme imkanı yok. Tesadüf denk geldik üç-dört kişi kaldırdık ve yardımcı olmaya çalıştık. Görme engelli vatandaşlarımız için yollara konulacak işaretlere kadar bu eksikliklerin hepsini bir kere tamamlayacağız. Ama bunun yanında bir Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Beylikdüzü'ne kazandıracağız. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli evladı olan bir annenin çocuğunu bırakıp sosyal hayata katılabileceği bir kreş olacak. Tekerlekli sandalyede yaşayan bir vatandaşımızın ona özel yapacağımız yüzme havuzu ile bu yüzme havuzuna özel aparatlar ile inecek. Bu eğimli havuzda ona göre bir yüzme havuzu organize ediyoruz bu yaşam merkezine. Alzheimerlı büyüklerimiz için bu yaşam merkezinde tedavi odaları olacak. Yine işitme engelli komşularımız için duyu bütünleme terapi odalarından fizyoterapi odalarına kadar muhteşem bir Engelsiz Yaşam Merkezimizi biz Beylikdüzü'ne kazandıracağız. Toplumun artık her alanına dokunarak Sosyal Belediyeciliği Beylikdüzü'nde artıracağız. Artık inşaat belediyeciliği değil Beylikdüzü'nde sosyal belediyecilik hakim olacak" dedi.



Mustafa Necati Işık, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü'ndeki vatandaşların neden kendisine oy vermesi gerektiğini şu sözlerle özetledi:



"Tabi ki yerel seçimde herkesin kendi mahallesine ayak bastığındaki kaderi şekillenecek. O kentteki gelecek yaşamı şekillenecek, çoluk çocuğunun bundan sonra daha imkanlı, daha yaşanılabilir Beylikdüzü'nde yaşaması için kendi kaderleri şekillenecek. Ben de gençliğimle, azim, heyecan ve dinamizmle buraya en iyi hizmetleri getirmek için çalışacağımızın sözünü kendilerine veriyorum. Yaşam Vadisi'nin yüzde 85'i hala bitmedi. Denize kadar uzatarak ve bu sosyal imkanları artırarak vatandaşlarımızın gelecekteki hayatını en kolay kılacak en müreffeh yaşanılır bir kentte yaşamalarına imkan sağlayacak bir belediyecilik anlayışını bir başkan adayı olarak onlara kazandırmaya çalışacağım." - İstanbul

