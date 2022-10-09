AK Parti, Beylikdüzü'nde 6 bin kişiye balık ekmek dağıttı

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 6 bin kişiye balık ekmek ikram edildi.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 6 bin kişiye balık ekmek ikram edildi. Adnan Kahveci Mahallesi Beylik Pazarı'nda yapılan Balık Ekmek Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıraya giren vatandaşlara, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın tarafından ızgara başında balık ekmek dağıtıldı. Basın mensuplarına konuşan Günaydın, vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Etkinlik kapsamında 6 bin kişiye palamut ekmek dağıtmayı hedeflediklerini dile getiren Günaydın, "Herkese yetecek kadar palamudumuz var. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Amacımız halkımızı böyle bir festivalde bir araya getirmek, mutluluğa ortak etmek. Katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinleri devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi. Balık ekmeklerini yiyen vatandaşlar ve çocuklar etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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