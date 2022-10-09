AK Parti, Beylikdüzü'nde 6 bin kişiye balık ekmek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, Beylikdüzü'nde 6 bin kişiye balık ekmek dağıttı

09.10.2022 15:08

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 6 bin kişiye balık ekmek ikram edildi.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 6 bin kişiye balık ekmek ikram edildi.

Adnan Kahveci Mahallesi Beylik Pazarı'nda yapılan Balık Ekmek Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıraya giren vatandaşlara, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Günaydın tarafından ızgara başında balık ekmek dağıtıldı.

Basın mensuplarına konuşan Günaydın, vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında 6 bin kişiye palamut ekmek dağıtmayı hedeflediklerini dile getiren Günaydın, "Herkese yetecek kadar palamudumuz var. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Amacımız halkımızı böyle bir festivalde bir araya getirmek, mutluluğa ortak etmek. Katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinleri devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Balık ekmeklerini yiyen vatandaşlar ve çocuklar etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı 'Yüz Yüze Yüz Gün' programında vatandaşlara 6 bin balık ekmek dağıtıldı
Kaynak: AA

Mustafa Günaydın, Beylikdüzü, Hisarcık, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, Beylikdüzü'nde 6 bin kişiye balık ekmek dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 19:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti, Beylikdüzü'nde 6 bin kişiye balık ekmek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement