AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığından gençlere eğitim desteği - Son Dakika

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'de bulunan özel bir eğitim merkezinde meslek edinimine yönelik eğitim görmeye başlayan 25 genci ziyaret eden AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Beylikova İlçe Koordinatörü Kenan Sönmez, gençlere başarı dileklerini iletti.

AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Serhat Erden, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, onların eğitimi ve gelişimi için her türlü desteği vermeye devam ettiklerini bildirildi.

Beylikova'da birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erden, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz her daim bizim kıymetlilerimiz. Meslek edindirme kursları gençlerimizin hayata atılmaları için en önemli adımlardan biri. Bu bağlamda çok önem arz ediyor. Eğitime başlayan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kadınlarımıza yönelik de BEYKOOP kısa adıyla Beylikova İlçesi ve Mahalleleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kuruluşunu gerçekleştirdik. Yani kadınlarımıza yönelik olarak yakın zamanda kooperatif bünyesinde eğitimlerimiz ve çalışmalarımız başlayacak. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."