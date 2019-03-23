AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız: "Kasımpaşa ve Okmeydanı'na Metro Geliyor"
1 saat önce
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, başkan seçildiği takdirde Beyoğlu'nun ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti Beyoğlu
Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız
, başkan seçildiği takdirde Beyoğlu'nun ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi. Yıldız Kasımpaşa
ve Okmeydanı
'na metro hattı yapacaklarını açıkladı.
Yerel seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın projeleri arasında metro ulaşımı da var. Yıldız, Kasımpaşa ve Okmeydanı'na metro ile ulaşım sağlanacağını belirterek, "Şişhane, tüm metro ağlarının geçtiği bir yer. Biz bu metroya yeni bir kanat açacağız. Metro, Şişhane'den Kasımpaşa'ya inecek, Kasımpaşa Bahariye
caddesinden metro devam edecek, oradan Piyalepaşa Bulvarı'na, Piyalepaşa Camisi'nin önünden Perpa
'ya, Perpa'ya varırken Okmeydanı Hastanesine, Kağıthane
'ye, Şişli
'ye, Çağlayan
'a ulaşacak. Böylece toplu ulaşımda önemli bir mesafe almış olacağız" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu halkıyla her gün buluşan Yıldız'ın projeleri Beyoğlulular tarafından fazlaca destekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:49 Kaynak: İHA
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