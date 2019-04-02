Son Dakika Haberleri: AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı 13 Sandıkta İtirazda Bulundu

AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı 13 Sandıkta İtirazda Bulundu

54 dakika önce

AK Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binasına gelerek 13 sandıkta itirazda bulundu.

AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı 13 Sandıkta İtirazda Bulundu, System.String[]
AK Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binasına gelerek 13 sandıkta itirazda bulundu.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, Ak Parti Beyoğlu Başkan Adayı Ali Haydar Yıldız ve beraberindekiler Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu binası önünde toplandı. 

Muş ve Yıldız ilçe seçim kurulu binasına girdi. Bir süre sonra binadan çıkan ilçe başkanı ve belediye başkan adayı daha sonra ilçe seçim kurulu binasının yanında bulunan Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasını ziyaret etti.  Ziyaretin ardından İlçe Başkanı Harun Muş ve Ak Parti Beyoğlu Başkan Adayı Ali Haydar Yıldız açıklama yapmadan ayrıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu önünde toplananlar

Muş ve Yıldız'dan görüntü

-Genel ve detaylar? - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:06 Kaynak: DHA

Ali Haydar Yıldız, Muş, AK Parti, Beyoğlu, Güncel
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