AK Parti Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan Açıklaması

ANKARA (AA) - AK Parti Beypazarı Belediye Başkanı ve başkan adayı Tuncer Kaplan göreve geldikleri günden itibaren dur durak bilmeden gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

ANKARA (AA) - AK Parti Beypazarı Belediye Başkanı ve başkan adayı Tuncer Kaplan göreve geldikleri günden itibaren dur durak bilmeden gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.



Beypazarı ilçesini daha da güzelleştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Şevk ve heyecanla çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bizim kimseyle derdimiz yok. Bizim derdimi Beypazarı. Bunun içinde gerçek anlamda kalıcı yatırım çalışmalarında bulunuyoruz. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan güzel ilçemizin güzelliklerine güzellik katmaya çalışıyoruz. Beypazarı ilçesi her yönüyle ilgi çeken yerlerin başında geliyor. Ürettiği sebze ve Havucuyla, Türkiye'de öncü olmuş bir ilçedir. Turizmi insanlara ayrı bir güzellik sunmaktadır, tarihi evleri ve konakları hayli ilgi çekmektedir. Tüm çalışmalarımız bu yönde değerlendirerek sürdürüyoruz."

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