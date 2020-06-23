AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanlığına Köse getirildi - Son Dakika

AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanlığına Köse getirildi

AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanlığına, İsmet Köse getirildi.

AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanlığına, İsmet Köse getirildi.

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Köse, yaptığı açıklamada, bunun bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Kendisine tevdi edilen görevi layıkıyla yapacağına inandığını belirten Köse "Aldığımız bu kutlu bayrağı daha ileriye taşıma inancındayım." dedi.

Köse, şunları kaydetti:

"Şahsıma bu görevi layık gören İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Genel Merkez yetkilileri, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve İl Başkanı Burak Yıldız'a teşekkür ederim. AK Parti Türkiye'de gençliğe en çok değer veren partidir. Bu gençlik, geçmişinden aldığı güç ile geleceğini inşa edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:11 Kaynak: AA

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