AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Gökgöz'den İlçe Tarım Orman Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Korkmaz, ilçenin tarım alanındaki mevcut durumu ve potansiyeli hakkında bilgi verirken hububat ve sebze üretimi ile toplulaştırma faaliyetlerinde gelinen son nokta hakkında değerlendirmede bulundu.

Gökgöz ise ilçenin havuç ve sebze üretiminde söz sahibi olduğunu, kapatisenin daha da artırılması için elbirliğiyle çalışacaklarını belirtti.