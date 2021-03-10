AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı kandil simidi dağıttı - Son Dakika

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığınca Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

İlçe başkanlığı binası önünde simit ve ayran dağıtan partililer, vatandaşların kandilini kutladı.

AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Sabriye Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm vatandaşları kucakladıklarını belirterek, "İslam aleminin ve Beypazarı halkının kandilini kutluyor, nice kandillere erişme dileğinde bulunuyoruz." dedi.