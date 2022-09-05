Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Belediye Meclis üyesi Aydın Gökmen ile Karagöl Yaylası'nda gençlerle görüştü.

Çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını ifade eden Peker, "Gençlik kolları olarak çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi - Son Dakika

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