AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi

05.09.2022 16:48
AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl Yaylası'nda düzenlenen programda bir araya geldi.

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl Yaylası'nda düzenlenen programda bir araya geldi.

AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Peker, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın destekleriyle düzenlenen program kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını ifade eden Peker, "Gençlik kolları olarak çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız." dedi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ve Belediye Meclis üyesi Aydın Gökmen ile Karagöl Yaylası'nda gençlerle görüştü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları üyeleri Karagöl'de bir araya geldi - Son Dakika
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