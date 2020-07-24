AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları yönetimini oluşturuldu - Son Dakika

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları yönetimini oluşturuldu

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında yönetim oluşturuldu.

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığında yönetim oluşturuldu. Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen İsmet Köse, partisinin İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile görüşmelerinin ardından lisesini belirlediğini aktardı. Oluşturdukları yönetimle çalışmalarına durmaksızın devam edeceklerini anlatan Köse, "Bize verilen görevi asla boşa çıkarmayız. Belirlediğimiz arkadaşlarımızla istişare ederek çalışma yapıyoruz. AK gençlik olarak yarın seçim olacakmış gibi çalışmaktayız." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:23

Kaynak: AA

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