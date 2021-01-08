AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığından hastane ziyareti - Son Dakika

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, Başhekim Dr. Yavuz Yavaş'ı ziyaret ederek, Kovid-19 salgınında verdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür ederek, AK Parti ailesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, servisleri de gezerek personele iyi çalışmalar diledi, bitki çayı ve ikramlıklar bulunan sepetlerden hediye etti.

Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.