AK Parti Beypazarı Kadın Kollarından teknoloji bağımlılığı semineri - Son Dakika

AK Parti Beypazarı Kadın Kollarından teknoloji bağımlılığı semineri

21.12.2020 17:11
AK Parti Beypazarı Kadın Kollarından teknoloji bağımlılığı semineri, System.String[]

AK Parti Beypazarı Kadın Kollarınca, internet üzerinden teknoloji bağımlılığı konusunda seminer verildi.

AK Parti Beypazarı Kadın Kollarınca, internet üzerinden teknoloji bağımlılığı konusunda seminer verildi.

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada, Ankara'nın ilçelerinde AK Parti Kadın Kolları yönetimlerine yönelik Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz tarafından başlatılan seminerler kapsamında, teknoloji bağımlılığı konusunda internet üzerinden 138 kişiye seminer verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Yılmaz, günümüzün teknoloji çağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Teknoloji her alan girdi. Cep telefonları bile bağımlılık yapmaya başladı. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi, çocuklarımızı birer anne olarak çok iyi yetiştirmeliyiz. Seminerlerimiz sürecek ve Partili kadınlarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz."

Beypazarı, AK Parti, Ankara, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Beypazarı Kadın Kollarından teknoloji bağımlılığı semineri - Son Dakika


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