AK Parti Beyşehir'de Aday Tanıtım Programı Gerçekleştirdi

AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Beyşehir ilçesinde Aday Tanıtım Programı gerçekleştirdi.31 Mart seçimleri saha çalışmaları kapsamında AK Parti Konya İl Başkanlığı, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında Beyşehir'de bir takım ziyaretlerde bulunuldu. Beyşehir'de esnaf ziyaretleri ile başlayan program, Çarşı Cami cemaati ile sohbet ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Beyşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı ile devam etti.Beyşehir'de düzenlenen Aday Tanıtım Programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta Türkiye 'yi daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirti. Usta, "1994 yılında bu ülke için hayata geçirilecek pek çok projesi olan bir adam çıktı. Öncelikle İstanbul 'u çukurdan, çamurdan ve çöpten kurtaracağım dedi. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da başlattığı bu projeleri tüm ülkemizde ve ilçelerimizde uygulanabilir hale getirdi. Bizler de onunla aynı dönemde, aynı yolda bu ülke için hizmet eden dava neferleri olarak büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi daha ileriye taşımaktır" dedi."31 Mart sadece yerel yönetim, belediye seçimi değil"Her seçimin çok önemli olduğunun altını çizen Usta, "Pek çok seçim yaşadık ve her seçimin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Önümüzdeki 31 Mart seçimleri de çok önemli. Bu sadece bir yerel yönetim, belediye seçimi değil. Seçimler artık ülkemize ne kadar önemliyse dünya içinde o kadar önemli hale geldi. Tüm dünya gözünü dikmiş ülkemizdeki seçimleri izliyor. O sebeple bu işi sadece bir belediye başkanı seçimi olarak görmemeliyiz. Bunun için de 31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkmalıyız" şeklinde konuştu."Şer odaklarına fırsat vermeyeceğiz"Türkiye üzerinde şer odaklarının çalışmalarına devam ettiğini dile kaydeden Leyla Şahin Usta, "15 Temmuz gecesi nasıl sokağa çıkıp bayrağımıza vatanımıza sahip çıktıysak aynı mücadelenin sürdüğünü unutmamamız gerekiyor. Daha şer odakları vazgeçmedi. Biz açıkça Cumhur İttifakıyla, adaylarımızla, bu milletin içinden çıkmış adaylarımızla seçimlere hazırlanırken diğer tarafta illet ve zillet ittifakı terör örgütleriyle iş birliği yaparak ittifak adı altında oy toplamaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı."Geçmişte hayal olan projeler bir bir hayata geçti"AK Parti iktidarları döneminde önceden hayal olan pek çok hizmetin hayata geçirildiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Ülkemiz için son derece önemli bir seçime doğru yol alıyoruz. 2001'den beri bu yolda yürümüş, her seçimde elinden gelen gayreti göstermiş tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. 16 yıllık AK Parti iktidarının ve belediyecinin anlayışının ürünlerini hep birlikte görüyoruz. Geçmişte hayal olan projeler bir bir hayata geçti. Bundan sonra da devam edecek. Yeter ki bizler birlik ve beraberlik içinde olalım. Bu seçimler kutlu yolculuğumuzda çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edebilme adına bize fırsat verecek inşallah. Bir tarafta AK Parti diğer tarafta Cumhur İttifakı ile ortak hareket edilen MHP ile 31 ilçemizde ittifak ile seçimlere giriyoruz. Bundan rahatsız olanlar güçlü Türkiye'nin emin adımlarla yürüyüşünden rahatsız olanlardır" diye konuştu."AK Parti belediyeciliği bir bayrak yarışıdır"AK Parti Belediyeciliğinin bir bayrak yarışı olduğunu aktaran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, " Murat Özaltun Beyşehir'e çok önemli hizmetlerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Üzeyir Yaşar 'a ise başarılar diliyoruz. Kendisi Beyşehir'in içinden gelen ve ilçeyi en iyi tanıyan kardeşlerimizden biri. Çok yoğun bir ittifakla ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile aday gösterildi. İnşallah Beyşehir'de bize sahip çıktığı gibi kendisine de sahip çıkacaktır. AK Parti belediyeciliği bir bayrak yarışıdır. AK Parti belediyeciliği bir bayrak yarışıdır. AK Parti hareketi bir birlik beraberlik hareketidir. Bizde aldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. 5 yıl önce bu kürsülerde Büyükşehir Yasasını anlatıyorduk. Bir kesim de özellikle Konya'da büyükşehir yasasının uygulanamayacağını söylüyordu. Aradan 5 yıl geçti ve sadece Büyükşehir Belediyesi olarak Beyşehir'e yapılan toplam yatırım beledi 123 milyon lira" ifadelerine yer verdi."AK Parti ile yerel yönetimlerde destanlar yazıldı"31 Mart seçimlerinin Türkiye düşmanlarına fırsat vermemek adına çok önemli olduğuna değinen AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek , "AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz adeta çağ atlarken yerel yönetimler alanında da büyük destanlar yazıldı. Beyşehir'de yeni bir dönem başlıyor. Beyşehir'de yapacaklarımız bitmedi. Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyenler 31 Mart'ta bir deneme daha yapıyorlar. O nedenle Türkiye düşmanlarına fırsat vermemek için, ülkemizi yolundan alıkoymak isteyenlere bir cevap daha vermek için önümüzdeki seçimler büyük önem taşıyor." dedi. AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da Belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu belirterek 31 Mart seçimlerinde Beyşehir'imiz inşallah 31 İlçe arasında bize en çok destek veren ilçemiz olacaktır. Belediyecilik işi gönül işidir. Belediyecilik işi aynı zamanda hoşgörü ve anlayış işidir. Bu işi yapacak olan da AK Parti'dir. 1994 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte belediyecilikte yeni bir dönem başladı. İnşallah yeni dönemde de Beyşehir'in eksikleri tamamlanarak daha güzel hizmetlere imza atılacaktır" dedi."Gönüllere hitap edeceğiz"Yeni dönemde Beyşehir'de gönül belediyeciliği diyerek, gönüllere hitap edeceklerini söyleyen Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar ise şöyle konuştu; "AK Parti ailesi millete hizmet için 16 yıl önce yola çıkmış bir harekettir. AK Parti döneminde her alanda Beyşehir'e çok büyük hizmetler kazandırıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizde yeni dönemde gönül belediyeciliği deyip, gönüllere hitap edeceğiz. Hep birlikte istişare halinde bu şehri birlikte yöneteceğiz. Halkımız ne derse o olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın."AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol , görevlerin gelip geçici olduğuna değinerek, tüm teşkilat mensupları ile birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın olurları ile kendisine Beyşehir'e hizmet etme şansı verildiğini dile getirerek, Beyşehir'e bu süre zarfında pek çok hizmetin kazandırılmasına vesile olduklarını ifade etti.Beyşehir Belediye Başkanı Aday Tanıtım Programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Halil Etyemez Ziya Altunyaldız , Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar ve teşkilat mensupları katıldı. - KONYA