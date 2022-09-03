Birinci olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları kupa töreninde verildi.

Sentetik sahada merhum Dursun Turgut adına düzenlenen turnuvanın finalinde kendisine rakip olan Eşrefoğlu Butik Otel Futbol Takımı'nı mağlup eden Harman Nakliyat Futbol Takımı şampiyon oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de düzenlenen futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

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