AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin'den kapalı sulama sistemi projesi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, yöre çiftçisinin beklediği kapalı sulama sistemi projesi çalışmalarının başladığını bildirdi.

Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe teşkilatı olarak Ankara'da bakanlıklar nezdinde yürüttükleri girişim ve çalışmaların meyvesini verdiğini dile getirdi.

Bir süre önce AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı ve Tahir Akyürek'le birlikte ilçe teşkilatı olarak heyet halinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini hatırlatan Elkin, bu ziyarette yapılan görüşmelerde, bölgeyi yakından ilgilendiren yatırım ve planlamaların hayata geçirilebilmesi için düğmeye basıldığını belirtti.

Bu kapsamda ilk etapta çiftçilerin dört gözle beklediği kapalı sulama sistemi çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Elkin, "Kapalı sulama sistemi talebimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Konya milletvekillerimiz Gülay Samancı Hanımefendi ile Sayın Tahir Akyürek'e ilçemiz adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.