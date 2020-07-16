AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'ndan dış mahalle ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın yeni yönetiminin göreve gelmesinin ardından başlattığı dış mahalle ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçeye bağlı Üçpınar, Doğancık, Yenidoğan, Karaali ve Gökçekuyu mahallelerini ziyaret etti.

Elkin ve beraberindekiler, ziyaretlerde mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Recep Elkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaret ettikleri yerleşim merkezlerinde sıcak bir şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlikten dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.

Elkin, "İlçe Teşkilatı olarak yönetimimizle birlikte ilçemiz mahallelerinin birçoğunu bu süreçte ziyaret ettik. 67 mahallemizi tamamladığımızda inşallah imkanlarımız elverdiği nispette hemşehrilerimizin istek ve taleplerine kısmen çözüm bulmuş olurken kısmen de planlama ve koordinasyonunu başlatmış, verileri hazırlamış olacağız." ifadesini kullandı.