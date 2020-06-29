AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri - Son Dakika

AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın mahalle ziyaretleri

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir'e bağlı bazı mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir'e bağlı bazı mahalleleri ziyaret etti.

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Başkan Elkin, beraberindeki Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve partili belediye meclis üyeleri ile birlikte Gökçimen, Bayavşar, Esence, Yukarı Esence, Bayındır, İsaköy, Sarıköy ve Göçü Mahallelerini ziyaret etti.

Yerleşim merkezlerinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Elkin ve partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı açıklamada, Beyşehir'e bağlı 67 mahalleye yönelik ziyaretlerin de aksatılmadan ve hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Nasıl ilçe teşkilatımızın kapısı bütün hemşerilerimize açık ise ben ve yönetim kurulu üyelerim de iç ve dış mahalleleri ile Beyşehir'in her zaman her yerinde hizmete hazır vaziyette olacağız." dedi.

Elkin, şunları kaydetti:

"İlçe teşkilatı olarak ziyaret etmiş olduğumuz mahalle sakinlerimiz kendilerini ziyaret etmiş olmamızdan dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getiriyorlar. İnşallah Allah nasip eder, ömrümüz olur bir aksaklık yaşamaz isek ben ve yönetim kurulu üyelerimiz görevimizin başında olduğumuz müddetçe mahallelerimizin tamamı ile bir bütün olan Beyşehir'in derdi ile dertlenip sevinci ile neşeleneceğiz. Hemşerilerimizin çalacağı kapısı, hizmetine talip kardeşleri, abileri, evlatları olacağız."

Mustafa Mızrak, Gökçimen, AK Parti, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:17 Kaynak: AA

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