Son Dakika Haberleri: AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Aşan'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Aşan'dan Esnaf Ziyareti

19 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı olan Habip Aşan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Aşan'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı olan Habip Aşan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Gençlik Kolları Başkanı Elind Adıyaman ve partililerle beraber esnafı ziyaret eden Aşan, ilçe esnafına seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Seçim gününe kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydeden Aşan, "Beytüşşebap Belediyesi'ne talibiz, Allah'ın izniyle kazanacağız, halk kazanacak. Ak Parti Belediye Başkan adayı olarak her kesimden vatandaşımızın oyuna talibiz, bizler hizmet için varız. Nasip olursa birçok projemizi hayata geçireceğiz. İlçede birçok soruna el attık, seçim süreci boyunca hemşerilerimden oy talep edeceğim. Bize oyunu veren vermeyen herkesi kucaklayacağız, çünkü bizler bir aileyiz" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, AK Parti, Politika
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