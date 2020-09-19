AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu - Son Dakika

AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa veteriner hekim Hasan Sepici seçildi.

AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Biga İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde başkanlığa veteriner hekim Hasan Sepici seçildi.

Biga Şehir Parkında gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl başkanı Naim Makas, belediye ve il genel meclis üyeleri, ilçe ve belde başkanları ile partililer katıldı.

Kongrede divan başkanlığı görevini Kaaan Tonka, Divan başkan yardımcısı Ünsal Dirlik, Katip üyeler Nesrin Sirkeci, Engin Tanrıkulu ve Saim Yılmaz yaptı.

Faaliyet ve denetim raporları, gelir gider cetvelleri okundu. Protokol konuşmalarının ardından tek listenin katıldığı Biga AK Parti 7. Olağan Kongresinde Hasan Sepici ilçe başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ömer Faruk Sert, Mustafa Ovalı, Erkan Yaşar, Hüseyin Keçeci, Tuğba Karagöz, Nihat Borazan, İbrahim Akın, Mustafa Tekin, Mehmet Toy, Mehmet Yılmaz, Kenan Polat, Ali Hikmet Aydın, Saim Bakar, Şerifnur Temiz, Ali Kotman, Fatih Kaya, Fikret Savaş, Murat Köse, Murat Karademir getirildi.

AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici seçim sonrası yaptığı konuşmada; " AK Partiyi temsil etmek demek millete hizmetkar olmak demektir. Ben değil, biz diyerek ekip ruhu ile çalışmalara devam edeceğiz. Kongreler bir siyasi partinin bayram günleridir. O yüzden bu gün özel günümüz mutlu günümüzdür. Bizim kongrelerimiz bir bayrak yarışıdır. Göreve gelen görev, süresi boyunca bayrağı aldığı yerden daha ileriye götürmek için emek verir ve zamanı gelince de bayrağı daha ileriye götürsün diye teslim eder. Bu dönemde bu asil görev genel merkezimiz ve teşkilatlarımız teveccühü ile şahsıma teslim edildi. Bizde oluşturduğumuz yönetim kurulumuz ile bize teslim edilen bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Veteriner, Çanakkale, AK Parti, Biga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu - Son Dakika


Son Dakika

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var 1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor         
22:55
Damadın evet dediği sırada arkadaşları Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı         
22:00
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 23:21:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Biga İlçe Başkanı Hasan Sepici oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei