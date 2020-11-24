AK Parti Bilecik İl Başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması başladı - Son Dakika

Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığının 7'nci olağan kongresi öncesi il başkan adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı.

Mevcut İl Başkanı Fikret Karabıyık, geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığının 7. Olağan Kongresi öncesi tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Ardından yapılan temayül yoklamasına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli ve Ali Sevinç katıldı. Açılış konuşmasını yapan Mersinli, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Karabıyık kardeşimiz geçen hafta genel merkezimizde istişare ederek yeni bir arkadaşımıza bırakmak üzere görevinden ayrıldı. Şu an aktif olarak il başkanımız yeni arkadaşımız görevine geldikten sonra dolacak gençlik başkanlığından bu yana görev alan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Temayül ve çalışma gayreti olan bir il başkanımızda yaptığımız temayüller istişareler sonucunda genel merkezimizde sağlıklı bir çalışma ortaya koyacak" dedi.

Sevinç de ülkenin geleceği için ne görev verilirse yerine getireceklerini kaydederek, "Bizim görevimiz olmadı küselim gidelim tarzı bir şey asla olmaz, geliriz çalışırız boş zamanımızda da çalışırız, görev verilir çalışırız görevimiz biter yine davamızın hizmetinde çalışırız. Burada İl Başkanımız Fikret Bey de güzel hizmetler yaptı" dedi.

Konuşmaların ardından yoklamaya geçildi. İl ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ile ilçe gençlik ve kadın kolları başkanları temayül için sandığa gitti. Oy kullanacak olanlardan 3 isim yazmaları istenerek, temayül yoklaması ve görüşmelerin ardından belirlenecek 3 adayın genel merkeze çağrılacağı ve kararın verileceği öğrenildi. - BİLECİK