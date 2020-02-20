AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları

7 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara temasları kapsamında Bilecikli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Yardımcı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara temasları kapsamında Bilecikli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Yardımcı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.


TBMM'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı AK Parti Grup Toplantısı'na katılan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindekiler, toplantı sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Yardımcı Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti.


Ziyaretler sonrası kısa bir açıklama yapan Karabıyık, "Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Servet Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Karadayı ve İl Yönetimi Komisyon Üyemiz Rafet Sünetçi ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'i ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Karabıyık açıklamasında, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey'i, Milletvekilimiz Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ile birlikte makamında ziyaret ettik. Sayın bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyor, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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