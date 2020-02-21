AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Millet Kütüphanesi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Millet Kütüphanesi açılışına katıldı.



Ankara'da Beştepe Millet Kütüphanesi'nin açılışına katılan Karabıyık, "Dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yerini alacak" dedi. İnşa çalışmaları 2016'da başlayan kütüphanenin 125 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu anlatan Karabıyık, "Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ve yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla hizmete açıldı. 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. Bu tarihi ana tanıklık ettiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ülkemize kazandırılan bu büyük eser hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan kütüphane, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan eserlerle 7 gün 24 saat hizmet verecek. - BİLECİK