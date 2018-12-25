AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
42 dakika önce
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
AK Parti Bilecik
İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.
İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Toplantımızda yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları hep birlikte istişare ettik. Toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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