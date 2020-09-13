AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde Nail Öztürk, yeniden seçildi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi, System.String[]

AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde Nail Öztürk, yeniden seçildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, ateşleri ölçülerek alana alınan partililer, sosyal mesafe kuralına riayet ederek yerini aldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Nail Öztürk, yeniden başkanlığa getirildi.

Taner Yıldız'ın konuşması

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti teşkilatındaki her sorumluluğun farklı ve değerli olduğunu söyledi.

Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sürdürülen AK Parti davasına destek olan herkese teşekkür etti.

Yıldız, hizmet yapıyormuş gibi görünenlerin kaybedeceğini, gerçekten hizmet üretenlerin ise kazacağını vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Yıldız, Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yıldız, söz konusu anlaşmaya her iki ülkeni entelektüellerinin de karşı çıktığını ifade etti.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve delegeler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 20:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Öztürk, güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika

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