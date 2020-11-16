AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

16.11.2020 08:47
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, System.String[]

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Hep el ele, gönül gönüle bu davada, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemize ve şehrimize devam edeceğiz.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Hep el ele, gönül gönüle bu davada, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemize ve şehrimize devam edeceğiz." dedi.

Yağcı, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı konusunda yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Türkiye'nin en genç il başkanı olan ve 5 yıl görev yapan mevcut Fikret Karabıyık'a hizmetleri için teşekkür eden Yağcı, şöyle konuştu:

"Bundan sonra hep el ele, gönül gönüle bu davada, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemize ve şehrimize devam edeceğiz. Dün de bugün de yarın da birlikteyiz. AK Parti 19 yaşında bir partidir ve il başkanı, ilçe başkanı nasıl seçilir bellidir. Dolayısıyla hiç kimse bulanık suda balık avlama noktasında olmasın. Pozitif veya negatif, biz hiç kimsenin yanında ya da karşısında değiliz."

Yağcı, belirlenecek olan yeni isimle kente ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Başkanı Karabıyık da sürece ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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