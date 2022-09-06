Bilecik'te "100. Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturulacak - Son Dakika
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Bilecik'te "100. Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturulacak

06.09.2022 17:16
Bilecik'te "100. Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturulacak

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bilecik'te dünyaya gelen bebekler için "100.Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturacaklarını belirtti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bilecik'te dünyaya gelen bebekler için "100.Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturacaklarını belirtti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, şehrin kurtuluşu olan 6 Eylül günü dolayısıyla Bilecik'te bugün dünyaya gelen bebekler için bir farkındalık projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkısıyla kentte 6 Eylül'de doğan her çocuk için bir "100.Yıl Bebekleri Ormanı" oluşturulacak. Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde kurtuluşun 100.yıl dönümünde doğan her çocuk için 100'er adet fidan dikilecek.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün dünyaya gelen 2 erkek bebeğini eşiyle birlikte hastanede ziyaret eden Yağcı, aileleri tebrik etti.

Bebekler için hazırlanan hediyeleri takdim eden Yağcı, AA muhabirine, Bilecik'in kurtuluşunun 100.yıl dönümü dolayısıyla özel bir günü idrak ettiklerini söyledi.

Atalarından Türk bayrağını teslim aldıklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını ifade eden Yağcı, "Onun için bugün doğacak çocuklarda, kurtuluşumuzun 100. yılı çocukları. Bilecik ve bizim adımıza çok kıymetli. Bugünün anlamına ilişkin olarak bir farkındalık oluşturmak için bugün doğan çocuklarımızı ziyaret ettik. Hastanemizde iki tane erkek yavrumuz hastaneye dünyaya geldi. İnşallah bahtları açık olur. Ailelerini tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Çocukların millettin geleceği olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bugün Bilecik'te doğan tüm çocuklar adına da bir orman oluşturuyoruz. '100. Yıl Çocuk Ormanı' olarak Bilecik'te doğdukları günde, adlarına 100'er tane ağaç dikilecek. Diğer ilçelerde doğan çocuklarımıza da Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ağaçları dikilecek." dedi.

Hastanede bir erkek bebek dünyaya getiren Sibel Kanaş ise kendisinin de bebeği gibi 6 eylülde doğduğunu söyleyerek, Yağcı'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Gülşah Aral da bugün doğan oğlu için böyle güzel bir çalışmaya imza atılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yağcı'ya ziyarette Hastane Başhekimi Erhan Arıkan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Selim Yağcı, Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te '100. Yıl Bebekleri Ormanı' oluşturulacak - Son Dakika

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