AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi

11.05.2022 14:16

Bilecik'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat eden AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı'nın cenazesi defnedildi.

Bilecik'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat eden AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesi Servet Yağcı'nın cenazesi defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Yağcı için merkez Cumalı köyünde tören düzenlendi.

Servet Yağcı'nın naaşı, köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Cumalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Milletvekili Selim Yağcı ve yakınları, defin töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi

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Kaynak: AA

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