AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, "2026 Şeyh Edebali" yılı teklifi - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, "2026 Şeyh Edebali" yılı teklifi

14.09.2022 14:53
AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, "2026 Şeyh Edebali" yılı teklifi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı olan 2026 yılının UNESCO tarafından programına alınması için teklif dosyası hazırladıklarını bildirdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı olan 2026 yılının UNESCO tarafından programına alınması için teklif dosyası hazırladıklarını bildirdi.

Yağcı, yaptığı açıklamada, Ahilik Haftasının özünü oluşturan fütüvvet anlayışını devlet yönetim tarzına dönüştürüp, dünyanın Osmanlı adaleti ile tanışmasına vesile olan Şeyh Edebali ve Dursun Fakıh başta olmak üzere gönül erlerine ev sahipliği yapan, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehrinin evladı olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Dünyanın 20. yüzyılda gündemine giren toplam kalite yönetimi, tüketici haklarının korunması yaklaşımları Bilecik ile birlikte tüm Anadolu ve Osmanlı toprağında ahilerce asırlardır uygulandığını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Ahilik kültürüyle yoğrulan esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan değil aynı zamanda muhitinin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol göstericisidir. Ahilik sadece üreticiyle tüketici arasında değil zengin ile fakir, emek ile sermaye arasında denge olmuştur. İhtiyacımız olan sosyal adalet ve istikrarın sırrını bu denge içinde buluruz.

Bir ahinin tezgahı, halka olduğu kadar hakka hizmet yeridir. Dolayısıyla onun ibadet mekanıdır. Salgın dönemiyle başlayıp, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve Rusya- Ukrayna savasıyla birlikte süregelen sıkıntıların üstesinden gelerek, esnafın tezgahlarını açık tutması, geliştirmesi için Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Şeyh Edebali, Sultan Alaeddin Keykubad'ın Türkiye Selçuklularının kurtuluşunun anahtarı olarak gördüğü fütüvvet teşkilatı üzerinde sahip olduğu siyasi gücü Osmangazi'nin emrine sunması, yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte sosyal ve toplumsal hayatı şekillendirmesiyle, Anadolu Ahilik anlayışının dünya ile tanışmasını sağladı. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik müessesesini tüm dünyaya ve genç nesillere en güzel şekilde tanıtması için Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı olan 2026'nın UNESCO tarafından programına alınması için teklif dosyamızı hazırlamaya şimdiden başladık."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, '2026 Şeyh Edebali' yılı teklifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan, "2026 Şeyh Edebali" yılı teklifi - Son Dakika
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