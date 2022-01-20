AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı'dan Bilecik Belediyesinde rüşvet alan kişinin suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentte devam eden bir AVM inşaatının belediyedeki işlemlerini takip etmek için 200 bin dolar rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden bir firmanın yönetim kurulu başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin Bilecik Belediyesinde resmiyette Kayı A.Ş. yönetim kurulu başkanı olduğunu fakat Belediye Başkanı Semih Şahin'in özel görevlendirmesi ile başkan yardımcıları üzerinde yetki kullandığını iddia etti.

Açıklamada, Cumhuriyet savcılığının gözetim ve denetiminde emniyet müdürlüğünce yapılan operasyonla Selçuk E'ye yüksek miktarda rüşvet alırken suçüstü yapıldığını kaydeden Yağcı, şunları kaydetti:

"Maalesef hemşehrilerimize hizmet için gelenlerin kendi menfaatleri için çalışmaları şehrim adına üzüntü verici, halk arasında bilinen ve konuşulan bu olayların böyle bir operasyonla yasal anlamda belgelenmesi çok önemli. Bu operasyonu şikayet üzerine başarıyla düzenleyen Cumhuriyet Başsavcılığını, Emniyet Müdürlüğünü ve katkısı olan herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sonucu adli ve idari süreç belirleyecektir."