AK Parti Bilecik'te Mevcut 2 Belediye Başkanını Aday Göstermedi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 31 Mart seçimleri için Bilecik'te mevcut 2 belediye başkanının tekrar aday gösterilmemesini değerlendirerek, "Zaten parti içi bu gibi yarışlarda kazanan kaybeden olmaz, hep birlikte biz AK Parti'yiz" dedi.

AK Parti, Bilecik'te Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u aday göstermedi.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için uzun zamandır merakla beklenen ilçe ve belde adaylarını büyük bir katılımla düzenledikleri tanıtım toplantısında açıkladıklarını söyledi. Daha önceden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can'ın adının açıklandığı hatırlatan Yağcı sözlerine şöyle devam etti:



"Her biri bir aday kadar bizler için önemlidir. Zaten parti içi bu gibi yarışlarda kazananın olmadığını, kazananın hepimiz olduğunu, kaybeden yoktur, hep birlikte biz AK Parti'yiz. Onun için bu arkadaşlarımı gönlümüzden aday adayı olan tüm arkadaşlarımızı aday olarak belirlemek yeter. Ama bir tane başkan olduğu için bizim partimizi temsilen bir tane adayını belirlemek durumundayız. Bugün 7 tane ilçemizin ve 3 tane de beldemizin adaylarını genel merkezimiz tarafından Cumartesi günü bizlere tebliğ edildi. O akşam il başkanımız tarafından belediye başkanı adaylarımıza tebligatlar yapıldı. Pazar günü de çok güzel, coşkulu, heyecanlı ve gerçekten bu coşkuya Bilecik'te çok az rastlanır bir şekilde dolu salonda hem basınımıza hem hemşehrilerimize, hem partililerimize tek, tek tanıttık. O coşkuyu hep birlikte yaşadık. AK Parti olarak bizim başlangıçta 11 belediye 11'de 11 diye sloganımız vardı. Temennimiz, arzumuz bu hedef doğrultusunda. Gönül, gönüle vererek çalışmaya devam edeceğiz."



"Partimizin yetkili organları bu dönem Osmaneli'de başka bir arkadaşla devam etme kararı aldı"



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in aday gösterilmemesi sonrası vatandaşların sokağa dökülmesi ve partiye tepki göstermesini değerlendiren Yağcı, "Münür Bey geçen dönem AK Parti'mizin adayı oldu ve çok başarılı bir belediye başkanlığı süreci geçirdi. Ama partimizin yetkili organları bu dönem içerisinde Münür Beyle değil başka bir arkadaşla devam etmenin hem partimiz hem şehrimiz adına daha faydalı olacağı kanaatine varıldı. Tabi ki Münür Beyi sevenleri dostları, yakınları vardır. Onun devam etmesini isteyenler vardır. Bizim kendisiyle bireysel olarak herhangi bir husumetimiz, garezimiz ve ikili bir olumsuz ilişkimiz olması hiçbir zaman söz konusu değil. Münür Beyle hep bir dostluk ilişkisi içerisinde olduk. Bu zamana kadar böyle geçti. Bundan sonra da böyle gideceğine ben inanıyorum. Ama tabi biz kitlelere hitap eden insanlarız. Bu kitleler çerçevesinde bazen istenilmediği zaman bu noktalarda bazen bu tür refleksler olabilir. Zaman içerisinde AK Parti kararını vermiştir" diye konuştu.



"Onun adayı, bunun adayı, şunun adayı yoktur"



AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gerçek AK Parti'li olanların adayların arkasında durması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'onun adayı, bunun adayı, şunun adayı yoktur'. Açıklanan adayların her biri AK Parti'nin adayıdır. Gerçek AK Parti'li olanlar da o adayların arkasında durur. Sonuç itibari ile duygusal olarak böyle bu geçiş süreçlerinde bu tepkiler olabilir. Ama gerçekten ben şahısların değil AK Partinin prensipleri peşindeyim ve AK Parti ile hareket ediyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkeleri peşindeyim diyen herkes Erdoğan'ın altında imzası olan adayın arkasında durur" dedi.



"Geçen dönemde Münür kardeşimiz hiç hesapta yokken belediye başkan adayı oldu"



2014 yılında Osmaneli'nde başka adaylar olduğunu ve Münür Şahin'in hiç hesapta yoktan partinin aday gösterdiğini hatırlatan Yağcı, "Orada başka belediye başkanları vardı. Başka aday adayları vardı. Onun yerine başka Münür Bey Bilecik İl Belediye Başkanı adayıydı. Daha sonra o geldi ve o aday olarak gösterildi. Başarılı bir şeklide yaptı. Belediyecilik anlamında Münür Beyi kimse başarısız bir şekilde yaptı iddiasında bulunamaz. Her belediye başkanının eksikleri aksaklıkları vardır. Ama devamlı noktasında bazı parti dinamikleri, belediyeciliğin sadece çalışmakla ilgili değil, insan hayatının tamamı ile ilgili toplumun önündeki yöneticiler bazı ilkeler açısında Münür Bey genel merkezimiz tarafından uygun görülmemiştir. Biz de kendisine o kararı tebliğ ettik" dedi.



"Başka bir partiden aday olursa gerçekten AK Parti'li olmadığını anlamış oluruz"



Münür Şahin'in 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde başka bir partiden aday olabileceği söylentileri üzerine Yağcı, "Başka bir partiden aday olursa gerçekten AK Parti'li olmadığını anlamış oluruz. Onun kararını da kendisi verecek. Hayat uzun bir maraton. Bu noktalarda illa bu dönem oldu bir daha yüzde yüz tekrar olacak diye bir şey yok. AK Parti'de çok değerli belediye başkanları da vardı. Ama biliyorsunuz görevden alındılar. Bazen görünen ve görünmeyen arasında farklar vardır. Münür Bey fiziki belediye başkanı olarak çok başarılı bir başkanlık yapmıştır. İyi bir insandır. Ama bu dönem itibari ile partimizin yetkili organları değişiklikte fayda görmüşlerdir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

