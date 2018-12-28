AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Motivasyon Eğitimi
20 dakika önce
AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığı tarafından Bilecik'te motivasyon eğitimi gerçekleştirildi.
AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığı tarafından Bilecik
'te motivasyon eğitimi gerçekleştirildi. Adana
AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar
, Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde, Belediye Başkanı Nihat Can
, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Nail Öztürk ve Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ile partililerin katıldığı eğitimde, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde izlenecek yol haritası hakkında sunum yaptı.
Can da birlik ve beraberlik içerisinde milletin desteğiyle 31 Mart'ta zafere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00 Kaynak: AA
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