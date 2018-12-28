Son Dakika Haberleri: AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Motivasyon Eğitimi

AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Motivasyon Eğitimi

20 dakika önce

AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığı tarafından Bilecik'te motivasyon eğitimi gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Teşkilatı'ndan Motivasyon Eğitimi, System.String[]
AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığı tarafından Bilecik'te motivasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Adana AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Merkezi İlçe Başkanı Nail Öztürk ve Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit ile partililerin katıldığı eğitimde, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerde izlenecek yol haritası hakkında sunum yaptı.

Can da birlik ve beraberlik içerisinde milletin desteğiyle 31 Mart'ta zafere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00 Kaynak: AA

Milletvekili, Adana, Bilecik, Güncel
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