AK Parti binasına molotof atmışlardı, tutuklandılar - Son Dakika

AK Parti binasına molotof atmışlardı, tutuklandılar

AK Parti Diyarbakır'ın Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotof kokteyli atan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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