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AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı - Son Dakika

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

24.12.2021 10:56

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı Önüne bırakılan şüpheli pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı Kartonda zaman ayarlı patlayıcı belirlenirken eşkali belirlenen 1 şüpheli aranıyor Zeytinburnu AK Parti ilçe...

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı Önüne bırakılan şüpheli pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Kartonda zaman ayarlı patlayıcı belirlenirken eşkali belirlenen 1 şüpheli aranıyor

İSTANBUL - Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 1 kişi güvenlik birimlerince her yerde aranıyor.

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.

Zaman ayarlı olduğu öğrenilen EYP imha edildi

Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.

Olayın arkasındaki örgüt araştırılıyor

Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen 'şüpheli' her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı
AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı
AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı
AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

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Zeytinburnu, Hisarcık, AK Parti, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı - Son Dakika
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