AK Parti Bingöl İl Başkanlığına atanan Sağlar, göreve başladı - Son Dakika

AK Parti Bingöl İl Başkanlığına atanan Haşim Sağlar, görevine başladı.

Sağlar, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Sağlar, kendisini göreve layık gören AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'e teşekkür etti.

Sağlar, şunları kaydetti:

"Partimize ve ilimize hizmet yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan"ın her alanda belirttiği hedeflere doğru ilerlememiz için siz değerli teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız. Rabbim kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Önümüzde genel merkezimizin belirleyeceği bir takvimde il kongremizi yapmayı planlıyoruz."