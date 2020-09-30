AK Parti Bingöl İl Başkanlığına Haşim Sağlar atandı - Son Dakika

AK Parti Bingöl İl Başkanlığına, Haşim Sağlar atandı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, eczacı Sağlar'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni il başkanı olarak atandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sayın Mehmet Hanefi Güler'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:09 - Kaynak: AA
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