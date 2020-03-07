AK Parti Bingöl teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bingöl teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Bingöl teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Bingöl il teşkilatı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Bingöl teşkilatından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Bingöl il teşkilatı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, partinin il binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime, onların uzantılarına ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini anlatan Güler, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir." ifadelerini kullandı.

"Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır." diyen Güler, yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlar, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlar, 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlar ve darbe şakşakçılğı yapanların vatan haini olduğunu aktardı.

Güler, Cumhurbaşkanının şerefi, onuru, haysiyetinin 83 milyon vatandaşın, ülkenin onuru, şerefi ve haysiyeti olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkan vekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK/PYD'nin, Esed'in inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir."

AK Parti olarak CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını aktaran Güler, hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap sorulacağını sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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