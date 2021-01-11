AK Parti Bitlis İl Başkanlığı Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, il başkanlığı kongresinin 18 Ocak'ta yapılacağını belirtti.

Gtnceoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kongre takviminin belirlenmesinin ardından delege seçimi yaptıklarını söyledi.

İlk etapta belde, ardından Mutki, Güroymak, Ahlat ve Tatvan ilçe kongrelerini gerçekleştirdiklerini anlatan Günceoğlu, şöyle konuştu:

"Takvimimize göre Adilcevaz, Hizan ve merkez ilçe kongrelerimizi yapacaktık. Ancak salgın nedeniyle bu süreç ötelendi. Ağustos ayında yeniden başlatılan süreç kapsamında Adilcevaz ve merkez ilçe başkanlığı kongrelerimizi gerçekleştirdik. Hizan ilçe başkanımızın kendi tercihiyle görevi bırakmasıyla yerine atama yapıldı. Daha sonra il kongreleriyle ilgili süreç başlatıldı. Genel merkezimizce 18 Ocak'ta Bitlis İl Kongresinin yapılmasına müsaade edildi. Bize bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'e, Bölge Başkanımız Metin Bulut'a, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e teşekkür ediyorum."

Kongrelerin yenilenme ve yeni bir hareketin başlangıç süreci olduğunu aktaran Günceoğlu, "Teşkilatlarımızla 2023 yılı seçimlerine giderken arkadaşlarımızla yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu süreçte Bitlis'in ve Türkiye'nin kalkınmasında yeni hedefler belirleyen bir ekip kurmak istiyoruz. Toplumun sesine kulak verip yeni oluşumlar gerçekleştirmek istiyorduk. 18 Ocak'ta yapacağımız kongrede halkımızın talepleri doğrultusunda yeni bir yapılanma içine girdik. Kongremizi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bitlis'te hayırlısıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.