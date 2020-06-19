AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın Babalar Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, babaların, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olduğunu belirtti.

Babaların, en kutsal varlıklar olan annelerin gölgesinde kalan gizli kahramanlar olduğunu vurgulayan Taşar, "Baba, tecrübeleriyle evlatlarına yol gösteren, bir ömür boyu maddi manevi her türlü desteği sunan, evladını çok seven ama sevgisini kolay gösteremeyen ve söyleyemeyendir." ifadelerini kullandı.

Peygamber efendimizin çocuklarına karşı şefkat, sevgi, hassaslığı ile inceliğini hatırlatan Taşar, anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken efendimizi örnek almaları, onun çocuklara nasıl muamelede bulunduğunu öğrenmeleri ve o şekilde çocuklarını yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Taşar, "Efendimiz, kadınlara ve özellikle kız çocuklarına hiç değer verilmeyen bir dönemde peygamber olarak gönderilmiştir. Tebliğ ettiği İslam dini kız çocuklarına vahşeti büyük günahlardan saymış ve değer vermiştir. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan giden babalara." ifadelerini yer verdi.

Şehit babaların da Babalar Günü'nü kutlayan Taşar, mesajında şunları kaydetti:

"Üzerimizde hakkı olan babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Bu anlamlı günde babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Şehit olan ve hayatta olmayan babalarımızı dualarla anıyorum. Gazi babalarımızın Babalar Gününü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Çocuklarına hem anne hem de baba olan, babasız evlat büyütmek zorunda kalan değerli ve mübarek annelerimizin de Babalar Günü kutlu olsun."