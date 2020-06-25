AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

AK Parti Bitlis Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Cemal Taşar, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

AK Parti Bitlis Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Cemal Taşar, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

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Taşar, yayımladığı mesajında, koronavirüs salgınının gölgesinde yapılacak YKS'de öğrencilerin sınava konsantre olmaları ve heyecanlanmaması gerektiğini belirtti.

2020 yılının herkes için mücadele ile geçtiğini kaydeden Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19'u başarılı şekilde atlatma yolunda olduğumuz bu günlerde sınava girecek olmanız sizi heyecanlandırmasın. Unutmayın, sınav hayatın sadece bir basamağı. Başarının en güzelini elde etmenizi ve emeklerinizin karşılığını almanızı yürekten diliyorum. Yetkililerimiz ellerinden geleni Bilim Kurulu'nun da önerileriyle sağlamaya çalıştı. Önceliğimiz öğrencilerin huzurla sınava girmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaklar. Sınav süresi arttı, bunun yanında baraj puanı 10 puan düşürülerek 170'e çekildi. Bu yıl ki sınav çok daha rahat geçecek."

Öğrencileri yetiştiren, onlara destek veren tüm öğretmenlerle ailelerine teşekkür eden Taşar, YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Taşar, "Geleceğiniz için önemli bir adım olan üniversiteye girişteki bu sınavda sizlerle aynı heyecanı paylaşıyorum. Cenab-ı Allah emeğinizin karşılığını almanızı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:43 Kaynak: AA

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