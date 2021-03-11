Hikmet Kiler Kur'an Kursu ve Taziye Evi'nin - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, geçen yıl vefat eden babası Hikmet Kiler'in adına yaptırdığı Hikmet Kiler Kur'an Kursu ve Taziye Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Beşminare Mahallesi'nde yaptırılan Kur'an kursu ve taziye evinin açılışında konuşan Kiler, rahmetli babasının kendisini Kur'an'ı Kerim'e adadığını belirterek, "Son 30 yılını Kur'an okuyarak geçirdi. Bu Kur'an kursu ve taziye evini siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Açılışa katılan Vali Oktay Çağatay, Kur'an kursu ve taziye evini gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Müftü Mehmet Feysal Geylani, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.