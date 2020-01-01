AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'ın yeni yıl mesajı

6 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'ın yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, sevinç ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yılı karşılamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

2020'nin ülkeye, millete, kente ve tüm insanlığa sağlık, barış, mutluluk, huzur ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Taşar, mesajına şu ifadelere yer verdi:

"Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Ülkemiz, uluslararası siyasi krizler ve ekonomik müdahaleler gibi pek çok badireye rağmen demokratik, siyasal ve ekonomik istikrarını 2019'da da sürdürdü. Yeni yılın acıların olmadığı, demokrasi ve refahın yükseldiği bir yıl olmasını diliyoruz. Türkiye kendisine inanan, güvenen ve yardım bekleyen ülkelere duyarsız kalmayarak mazlumların yanında yer almış, almaya da devam edecektir. 2020 yılının birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin bir arada ve kardeşçe yaşama arzusunun doruğa ulaştığı, toplumsal dayanışma duygularımızın pekiştiği, terörden ve şiddetten uzak, barışı, huzuru, başarıyı, refahı, bolluğu ve bereketi, ülkemiz ve tüm insanlığa parlak bir geleceği müjdeleyen bir yıl olmasını diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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