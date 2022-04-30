AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların neredeyse tamamının kaldırıldığını bildiren Taşar, şunları kaydetti:

"Bayramı, bayram gibi kutlayacağımız eski, güzel ve samimi günlerimize döneceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşıp hasret gidereceğimiz, camilerde musafaha edeceğimiz günlere kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Şükürler olsun. Rabbim ülkemize, milletimize bir daha böyle musibetler, afetler ve felaketler yaşatmasın."

Vatandaşların bayram seyahatlerinde trafik kurallarına azami derecede riayet ederek daha dikkatli ve duyarlı olmalarını, uykusuz, yorgun veya alkolü araç kullanmamalarını isteyen Taşar, bu güzel bayram coşkusunun ocakları ve gönülleri şenlendirmesi temennisinde bulundu.

Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramımız insanlığa barış nefesi olsun, yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz tohum olup toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertsin. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutluluğumuz insanlığın kalbini delen acıların tesellisi olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afiyeti, inayeti bizlerle olsun."