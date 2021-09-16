AK Parti Bitlis milletvekilleri Taşar ve Kiler Tatvan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezindeki iş yerlerini gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Taşar ve Kiler, ardından Kaymakam Tekin Erdemir'i makamında ziyaret etti, muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.

İlçe merkezinde taziye ziyaretinde de bulunan Taşar ve Kiler'e ziyaretlerinde, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililer de eşlik etti.