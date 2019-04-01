Son Dakika Haberleri: Ak Parti, Bitlis'te 10 Belediye Kazandı

Ak Parti, Bitlis'te 10 Belediye Kazandı

1 saat önce

Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, il genelinde 13 belediyeden 10'unu AK Parti adayları kazandı.

Ak Parti, Bitlis'te 10 Belediye Kazandı, System.String[]
Bitlis'te kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, il genelinde 13 belediyeden 10'unu AK Parti adayları kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile Ovakışla ve Yolalan beldelerinde HDP oylarında büyük düşüş yaşandı, AK Parti'nin oyları arttı.

Görevlendirme yapılan Bitlis merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, Mutki ilçesinde Vahdettin Barlak, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal, Yolalan beldesinde ise Kerem Çabuk kazandı.

Ayrıca AK Parti'den Tatvan'da Mehmet Emin Geylani, Ahlat'ta Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz'da Necati Gürsoy, Mutki'de Vahdettin Barlak, Ovakışla beldesinde Abdurrahim Altındal, Yolalan beldesinde Kerem Çabuk, Aydınlar beldesinde Arif Tusun, Günkırı beldesinde İlhan Çetinsoy ve Kavakbaşı beldesinde Veysi Oğuz, seçimde başarılı oldu.

Güroymak ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Hikmet Taşdemir, Hizan ilçesinde ise Saadet Partisi adayı Cezail Aktaş kazandı.

HDP'nin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy oranları, kent merkezinde yüzde 44,17'den yüzde 32,95'e, Mutki ilçesinde ise yüzde 42,44'den yüzde 3,38'e düştü.

AK Parti oylarını artırdı

AK Parti ise önceki yerel seçimlerde aldığı oy oranını, kent merkezinde yüzde 40,36'dan 43,87'e, Mutki'de yüzde 38,43'den 49,93'e, Ahlat'ta yüzde 40,31'de 48,06'a, Hizan'da 21,83'den 33,89'a çıkarttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:04 Kaynak: AA

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