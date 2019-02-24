AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş "20 Yıldır Bodrum'a Hizmet Yapılmıyor"

31 Mart günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için parti çalışmaları hız kazandı.

31 Mart günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için parti çalışmaları hız kazandı. Cumhur İttifakının Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Adayları için tanıtım toplantısı düzenledi. Tanıtım toplantısında söz alan Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş 20 yıldır Bodrum'a hiçbir hizmetin yapılmadığını ifade etti.



Turgutries Mahallesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, partilerin yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, hafta için önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daha sonrada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyaretlerinden dolayı yaşanan heyecanı dile getirdi.



Daha sonra kürsüye gelen MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Yenikapı Ruhundan doğan Cumhur İttifakının geldiği süreci özetledi. Varan, "Önce Cumhurbaşkanımızı seçtik, daha sonra milletvekillerimizi. Şimdide Belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi görev başına getireceğiz" dedi.



"Bodrum ve Muğla değişime hazır"



Ak Parti ve MHP'li partililerin coşku ve heyecanla takip ettikleri Cumhur İttifakı Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Aday tanıtım toplantısında konuşan Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Bodrum'un ve Muğla'nın değişime hazır olduğunu söyledi. Hıdır yaptığı konuşmada şunları söyledi "Sözde beraberlik olmuyor. Bu beraberliğimizi hayatımızda, vatanımızın her cephesinde göstermeliyiz. Lafta değil işle hizmetle göstermeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'pazara kadar değil mezara kadar' sözüyle anlamlandırdığı ve saygı değer Devlet Bahçeli'nin de 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dediği bu birlikteliğin mührünü hamdolsun Ankara'da attılar. Bizlerde zeminde, inancı bir, vatanı bir, hizmeti bir olan bu vatanın evlatlarıyız."



"20 yıldır Bodrum'a hizmet yapılmıyor"



Programın final bölümünde konuşan Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, adaylık sürecini anlatarak başladığı konuşmasına meclis üyesi adayı arkadaşlarına ve Bodrum'a inancının tam olduğunu, Bodrum'da yapacak çok işlerinin olduğunu ifade etti. Ateş konuşmasına şöyle devam etti "Bodrum'un tamamını gezdiğimde inanın içimi hüzün kapladı. Denizlerimizin kirletildiğini, alt yapı diye bir şeyin olmadığını ve 20 yıldır Bodrum'a hiçbir hizmetin yapılmadığı gördüm. O kadar çok sorun var ki ama Allah'a şükürler olsun ki Allah bana bu sorunları çözebilecek çok iyi bir kadro nasip etti. Biz doktorlar ettiğimiz Hipokrat yeminine sadık kaldık ve 26 yıldır da bu yemine aykırı bir şey yapmadık. Seçildiğimiz takdirde de kimseye karşı ayrımcılık yapmadan herkese eşit mesafede kalarak hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz."



Konuşmaların ardından sahneye çağrılan meclis üyesi adayları basına ve katılımcılara tanıtıldı.



Cumhur İttifakının Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Adayları şu isimlerden oluşuyor:



1 İsmail Karaşehirli



2 Ayşen Kılıç Bozan



3 Bahattin Kul



4 Mehmet Nedim İlgün



5 Hasan Zengin



6 Serek Cihan Çiçek



7 Sabri Cangöz



8 Hasan Delice



9 İsmail Sarı



10 Kağan Kiyatmaz



11 Abdulkadir Varan



12 Erhan Babur



13 Ayşe Kürkçüoğlu



14 Ömer Başbuğ



15 Melih Aydoğan



16 M. Musa Orman



17 Aziz Özkan



18 Yalçın Akdaş



19 Fikriye Duru



20 İ. Furkan Akkartal



21 Sefer Şener



22 Şenay Bozlar



23 Yusuf Özdemir



24 Sevda Akpınar



25 Özer Konya



26 Sabahattin Köse



27 Şemse Varan



28 Nail Can Celepoğlu



Kontenjan listede ise şu isimler yer aldı:



1 Zeynel Kılıç



2 Tuğba Bulut



3 İsmail Şükrü Çürük - MUĞLA

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